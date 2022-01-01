Каталог компаний
Globant
Globant Зарплаты

Зарплата Globant варьируется от $11,235 общей компенсации в год для Маркетинг in Argentina в нижнем диапазоне до $298,500 для Развитие бизнеса in Colombia в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Globant. Последнее обновление: 9/12/2025

$160K

Инженер-программист
Semi Senior $20.8K
Semi Senior Advanced $32.2K
Senior 1 $36.8K
Senior 2 $49.5K

Бэкенд-разработчик

Инженер данных

DevOps-инженер

Веб-разработчик

Менеджер проектов
Median $19.5K
Аналитик кибербезопасности
Median $40.3K

Архитектор решений
Median $126K
Технический менеджер программ
Median $190K
Менеджер по разработке ПО
Median $196K
Бухгалтер
$15.9K
Административный помощник
$143K
Менеджер бизнес-операций
$33.6K
Бизнес-аналитик
$46.4K
Развитие бизнеса
$299K
Обслуживание клиентов
$50.3K
Управление персоналом
$15.2K
ИТ-специалист
$13.3K
Консультант по управлению
$71.9K
Маркетинг
$11.2K
Маркетинговые операции
$52.3K
Продуктовый дизайнер
$46.8K
Продуктовый менеджер
$39.4K
Менеджер программ
Median $219K
Продажи
$80.4K
Инженер по продажам
$121K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Globant — Развитие бизнеса at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $298,500. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Globant составляет $46,752.

