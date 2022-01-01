GlobalLogic Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата GlobalLogic варьируется от $1,516 общей компенсации в год для Венчурный капиталист в нижнем диапазоне до $240,000 для Архитектор решений в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников GlobalLogic. Последнее обновление: 9/1/2025

$160K

Инженер-программист
Software Engineer $31.4K
Senior Software Engineer $52.9K
Associate Consultant $43.8K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер по обеспечению качества (QA)

Архитектор решений
Median $240K

Архитектор данных

Продуктовый менеджер
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Менеджер по разработке ПО
Median $177K
Бухгалтер
$166K
Бизнес-аналитик
$22.3K
Обслуживание клиентов
$36.7K
Операции обслуживания клиентов
$74.5K
Аналитик данных
$22.5K
Специалист по данным
$111K
Финансовый аналитик
$167K
Инженер-аппаратчик
$27.9K
Консультант по управлению
$30K
Продуктовый дизайнер
$69.5K
Менеджер проектов
$194K
Рекрутер
$98K
Продажи
$214K
Аналитик кибербезопасности
$74.5K
Технический менеджер программ
$124K
UX-исследователь
$95.5K
Венчурный капиталист
$1.5K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в GlobalLogic — Архитектор решений с годовой общей компенсацией $240,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в GlobalLogic составляет $74,511.

