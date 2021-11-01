Справочник компаний
Exact Sciences
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Exact Sciences Зарплаты

Диапазон зарплат Exact Sciences варьируется от $108,455 в общей компенсации в год для Бизнес-операции на нижнем конце до $353,760 для Юридический отдел на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Exact Sciences. Последнее обновление: 8/22/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
Median $115K

Fullstack-инженер

Биомедицинский инженер
$171K
Бизнес-операции
$108K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Бизнес-аналитик
$149K
Аналитик данных
$149K
Специалист по данным
$141K
Специалист по информационным технологиям
$150K
Юридический отдел
$354K
Дизайнер продукта
$132K
Менеджер по продукту
$241K
Руководитель проекта
$175K
Продажи
$196K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Exact Sciences, — это Юридический отдел at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $353,760. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Exact Sciences, составляет $149,223.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Exact Sciences

Связанные компании

  • Thermo Fisher Scientific
  • Illumina
  • ResMed
  • Ginkgo Bioworks
  • Agilent Technologies
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы