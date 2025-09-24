Каталог компаний
Ernst and Young
Ernst and Young Assistant Manager Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Assistant Manager in Pakistan в Ernst and Young составляет PKR 5.77M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ernst and Young. Последнее обновление: 9/24/2025

Медианный пакет
company icon
Ernst and Young
Assistant Manager
hidden
Общая сумма в год
PKR 5.77M
Уровень
hidden
Оклад
PKR 5.26M
Stock (/yr)
PKR 0
Бонус
PKR 509K
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
2-4 Лет
Какие карьерные уровни в Ernst and Young?

PKR 45.12M

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Ernst and Young Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для jobFamilies.Assistant Manager в Ernst and Young in Pakistan составляет PKR 3,428,547 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Ernst and Young для позиции jobFamilies.Assistant Manager in Pakistan составляет PKR 3,428,547.

