Dollar Tree
Dollar Tree Зарплаты

Диапазон зарплат Dollar Tree варьируется от $59,700 в общей компенсации в год для Бухгалтер на нижнем конце до $211,050 для Менеджер по продукту на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Dollar Tree. Последнее обновление: 8/17/2025

$160K

Бухгалтер
$59.7K
Служба поддержки клиентов
$66.1K
Менеджер по продукту
$211K

Рекрутер
$122K
Архитектор решений
$204K
Венчурный капиталист
$71K
FAQ

O cargo mais bem pago reportado na Dollar Tree é Менеджер по продукту at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $211,050. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Dollar Tree é $96,324.

Другие ресурсы