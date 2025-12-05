Каталог компаний
DENSO
DENSO Инженер-электрик Зарплаты

Средняя общая компенсация Инженер-электрик in United States в DENSO составляет от $103K до $150K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах DENSO. Последнее обновление: 12/5/2025

Средняя общая компенсация

$118K - $135K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$103K$118K$135K$150K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в DENSO?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-электрик в DENSO in United States составляет $149,860 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в DENSO для позиции Инженер-электрик in United States составляет $102,870.

