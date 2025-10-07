Компенсация Фулстек-разработчик in Canada в D2L составляет от CA$71.7K за year для L1 до CA$143K за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in Canada составляет CA$97.8K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах D2L. Последнее обновление: 10/7/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
L1
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
