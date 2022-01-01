Справочник компаний
Cambium Learning Group
Cambium Learning Group Зарплаты

Диапазон зарплат Cambium Learning Group варьируется от $50,250 в общей компенсации в год для Отдел кадров на нижнем конце до $159,120 для Менеджер по продукту на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Cambium Learning Group. Последнее обновление: 8/12/2025

$160K

Инженер-программист
Median $146K
Специалист по данным
$111K
Отдел кадров
$50.3K

Менеджер по продукту
$159K
Технический руководитель программы
$121K
Технический писатель
$63.7K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Cambium Learning Group, — это Менеджер по продукту at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $159,120. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Cambium Learning Group, составляет $115,545.

