Компенсация Инженер по обеспечению качества (QA) in United States в CVS Health составляет от $105K за year для L1 до $135K за year для L3. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $111K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CVS Health. Последнее обновление: 10/8/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
L1
$105K
$101K
$5K
$0
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$135K
$127K
$0
$8.5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
