Aetna Зарплаты

Диапазон зарплат Aetna варьируется от $25,425 в общей компенсации в год для Дизайнер продукта на нижнем конце до $258,703 для Архитектор решений на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Aetna. Последнее обновление: 8/15/2025

$160K

Специалист по данным
PRF2 $136K
PRF3 $161K
PRF4 $190K

Медицинская информатика

Инженер-программист
PRF1 $99K
PRF2 $133K
PRF3 $162K
PRF4 $172K

Инженер данных

Актуарий
Median $141K

Менеджер по продукту
Median $201K
Специалист по информационным технологиям
Median $102K
Бухгалтер
$95.1K
Бизнес-аналитик
$101K
Развитие бизнеса
$115K
Гражданский инженер
$58.8K
Аналитик данных
$115K
Финансовый аналитик
$82.6K
Консультант по управлению
$172K
Дизайнер продукта
$25.4K
Руководитель проекта
$98K
Продажи
$101K
Руководитель отдела разработки
$199K
Архитектор решений
$259K
FAQ

The highest paying role reported at Aetna is Архитектор решений at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $258,703. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aetna is $124,355.

