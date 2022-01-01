Каталог компаний
Cerner
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Cerner Зарплаты

Зарплата Cerner варьируется от $2,387 общей компенсации в год для Продукт-менеджер в нижнем диапазоне до $195,640 для Продажи в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Cerner. Последнее обновление: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Программный инженер
Software Engineer $8.7K
Associate Senior Software Engineer $11.8K
Senior Software Engineer $19.6K

Full-Stack разработчик

Backend-разработчик

Консультант по управлению
Median $58.3K
Архитектор решений
Median $91.4K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Бизнес-операции
$53.3K
Бизнес-аналитик
$49.8K
Обслуживание клиентов
$51.7K
Аналитик данных
$68.7K
Менеджер по анализу данных
$58.1K
Дата-сайентист
$63.7K
Управление персоналом
$14.1K
IT-специалист
$124K
Продукт-дизайнер
Median $100K
Продукт-менеджер
$2.4K
Программный менеджер
Median $95.8K
Продажи
$196K
Инженер по продажам
$87.6K
Аналитик по кибербезопасности
$140K
Менеджер по разработке ПО
$19.3K
Менеджер технических программ
Median $97.6K
Технический писатель
$88.6K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Cerner — Продажи at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $195,640. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Cerner составляет $61,012.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Cerner не найдены

Похожие компании

  • Alithya
  • Pushpay
  • Dentsply Sirona
  • EPAM Systems
  • Sprint
  • Все компании ➜

Другие ресурсы