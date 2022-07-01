Каталог компаний
Bybit
Bybit Зарплаты

Зарплата Bybit варьируется от $29,850 общей компенсации в год для Продажи в нижнем диапазоне до $131,829 для Бизнес-аналитик в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Bybit. Последнее обновление: 10/10/2025

$160K

Инженер-программист
Median $110K

Бэкенд-разработчик

Аналитик данных
Median $118K
Бизнес-аналитик
$132K

Маркетинг
$73.9K
Инженер-механик
$50.2K
Продуктовый дизайнер
$111K
Продуктовый менеджер
$67.9K
Продажи
$29.9K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Bybit — Бизнес-аналитик at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $131,829. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Bybit составляет $91,900.

