Blue Cross Blue Shield Association
Blue Cross Blue Shield Association Зарплаты

Зарплата Blue Cross Blue Shield Association варьируется от $54,270 общей компенсации в год для Управление персоналом в нижнем диапазоне до $265,320 для Архитектор решений в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Blue Cross Blue Shield Association. Последнее обновление: 8/31/2025

$160K

Инженер-программист
Median $107K

Фулстек-разработчик

Инженер по обеспечению качества (QA)

Актуарий
Median $168K
Специалист по данным
Median $109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Бизнес-аналитик
Median $100K
Продуктовый дизайнер
Median $70K
Аналитик данных
$161K
Управление персоналом
$54.3K
ИТ-специалист
Median $100K
Продуктовый менеджер
$149K
Менеджер проектов
$111K
Архитектор решений
$265K

Архитектор данных

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Blue Cross Blue Shield Association — Архитектор решений at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $265,320. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Blue Cross Blue Shield Association составляет $109,000.

