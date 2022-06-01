Blucora Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Blucora варьируется от $102,900 общей компенсации в год для Аналитик данных в нижнем диапазоне до $155,775 для Менеджер по работе с данными в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Blucora. Последнее обновление: 8/31/2025

$160K

Аналитик данных
$103K
Менеджер по работе с данными
$156K
Инженер-программист
Median $113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Часто задаваемые вопросы

Найвищеоплачувана позиція в Blucora - це Менеджер по работе с данными at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $155,775. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Blucora складає $113,000.

Другие ресурсы