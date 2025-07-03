Bill & Melinda Gates Foundation Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Bill & Melinda Gates Foundation варьируется от $184,075 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $241,200 для Специалист по данным в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Bill & Melinda Gates Foundation. Последнее обновление: 10/10/2025

$160K

Менеджер программ
Median $208K
Специалист по данным
$241K
Продуктовый дизайнер
$230K

Инженер-программист
$184K

Научный сотрудник

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Bill & Melinda Gates Foundation — Специалист по данным at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $241,200. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Bill & Melinda Gates Foundation составляет $218,750.

Другие ресурсы