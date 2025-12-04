Каталог компаний
BenchSci
BenchSci Менеджер по разработке ПО Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Менеджер по разработке ПО in Canada в BenchSci составляет CA$196K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах BenchSci. Последнее обновление: 12/4/2025

Медианный пакет
company icon
BenchSci
Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Общая сумма в год
$142K
Уровень
L6
Оклад
$142K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
0-1 Лет
Лет опыта
5-10 Лет
Какие карьерные уровни в BenchSci?
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В BenchSci Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в BenchSci in Canada составляет CA$255,098 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в BenchSci для позиции Менеджер по разработке ПО in Canada составляет CA$182,171.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/benchsci/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.