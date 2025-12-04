Каталог компаний
Benchling
Средняя общая компенсация Рекрутер in United States в Benchling составляет от $384K до $524K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Benchling. Последнее обновление: 12/4/2025

Средняя общая компенсация

$411K - $497K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$384K$411K$497K$524K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Benchling Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Рекрутер в Benchling in United States составляет $523,914 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Benchling для позиции Рекрутер in United States составляет $383,903.

