Autodesk
Компенсация Инженер-программист in United States в Autodesk составляет от $138K за year для Grade 8 до $430K за year для Grade 15. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $166K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Autodesk. Последнее обновление: 9/23/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer 1
Grade 8(Начальный уровень)
$138K
$120K
$12.3K
$5.9K
Software Engineer 2
Grade 9
$160K
$132K
$18.4K
$9.2K
Software Engineer 3
Grade 10
$160K
$147K
$10.2K
$2.8K
Senior Software Engineer 1
Grade 11
$183K
$141K
$35.8K
$5.8K
$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

График вестинга

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Autodesk RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.30% ежегодно)

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Autodesk RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (8.32% ежеквартально)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (8.32% ежеквартально)



Включенные должности

Предложить новую должность

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер данных

Инженер производственных систем

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Autodesk in United States составляет $430,250 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Autodesk для позиции Инженер-программист in United States составляет $160,600.

Другие ресурсы