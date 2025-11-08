Каталог компаний
Argo AI
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Программный инженер Уровень

Software Engineer I

Уровни в Argo AI

Сравнить уровни
  1. Software Engineer I
  2. Software Engineer II
  3. Senior Software Engineer
    4. Показать 5 Больше уровней
Средняя Ежегодно Общее вознаграждение
€97,830
Базовая зарплата
€75,164
Акции ()
€0
Бонус
€10,731
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.6K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы общаться с сотрудниками из разных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Перейти сейчас!

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Argo AI не найдены

Похожие компании

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Databricks
  • Tanium
  • ServiceMax
  • Все компании ➜

Другие ресурсы