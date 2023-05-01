Arcadia io Зарплаты

Справочник компаний
Arcadia io
Диапазон зарплат Arcadia io варьируется от $132,300 в общей компенсации в год для Менеджер по продукту на нижнем конце до $177,110 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце.

$160K

Инженер-программист
Median $140K
Менеджер по продукту
$132K
Руководитель отдела разработки
$177K

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Arcadia io, — это Руководитель отдела разработки at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $177,110. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Arcadia io, составляет $140,000.

