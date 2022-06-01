Справочник компаний
APTIM
APTIM Зарплаты

Диапазон зарплат APTIM варьируется от $60,753 в общей компенсации в год для Отдел кадров на нижнем конце до $84,575 для Бизнес-аналитик на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. APTIM. Последнее обновление: 8/19/2025

$160K

Бизнес-аналитик
$84.6K
Гражданский инженер
$74.6K
Отдел кадров
$60.8K

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в APTIM, — это Бизнес-аналитик at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $84,575. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в APTIM, составляет $74,625.

