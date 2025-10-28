Каталог компаний
Apple
Средняя общая компенсация Операции обслуживания клиентов в Apple составляет от $72.3K до $101K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Apple. Последнее обновление: 10/28/2025

Средняя общая компенсация

$78.2K - $91K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$72.3K$78.2K$91K$101K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Apple RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (12.50% раз в полгода)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (12.50% раз в полгода)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (12.50% раз в полгода)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (12.50% раз в полгода)

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Операции обслуживания клиентов в Apple составляет $101,150 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Apple для позиции Операции обслуживания клиентов составляет $72,250.

