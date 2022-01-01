Anaplan Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Anaplan варьируется от $73,630 общей компенсации в год для Рекрутер в нижнем диапазоне до $346,725 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Anaplan. Последнее обновление: 8/31/2025

$160K

Инженер-программист
P2 $81.2K
P3 $111K
P4 $159K

Фулстек-разработчик

Архитектор решений
Median $168K
Продуктовый менеджер
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Управление персоналом
Median $344K
Продажи
Median $250K
Бизнес-аналитик
$262K
Обслуживание клиентов
$98.5K
Успех клиентов
$281K
Специалист по данным
$116K
ИТ-специалист
$138K
Маркетинговые операции
$89.2K
Продуктовый дизайнер
$270K
Менеджер проектов
$154K
Рекрутер
$73.6K
Менеджер по разработке ПО
$347K
Технический менеджер программ
$239K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Anaplan RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Часто задаваемые вопросы

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Anaplan jest Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $346,725. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Anaplan wynosi $156,545.

