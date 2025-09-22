Каталог компаний
Средняя общая компенсация Маркетинг in United States в Amperity составляет от $100K до $140K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Amperity. Последнее обновление: 9/22/2025

Средняя общая компенсация

$109K - $132K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$100K$109K$132K$140K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Option

В Amperity Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



