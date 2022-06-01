Каталог компаний
AmeriHealth Caritas
AmeriHealth Caritas Зарплаты

Зарплата AmeriHealth Caritas варьируется от $87,312 общей компенсации в год для Аналитик данных в нижнем диапазоне до $155,220 для Архитектор решений в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников AmeriHealth Caritas. Последнее обновление: 9/11/2025

$160K

Актуарий
$152K
Аналитик данных
$87.3K
Инженер-программист
$133K

Архитектор решений
$155K
بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در AmeriHealth Caritas، Архитектор решений at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $155,220 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در AmeriHealth Caritas برابر $142,250 است.

