Alaan
Alaan Основатель Зарплаты

Средняя общая компенсация Основатель in United Arab Emirates в Alaan составляет от AED 244K до AED 341K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Alaan. Последнее обновление: 12/2/2025

Средняя общая компенсация

$72K - $87.2K
United Arab Emirates
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$66.4K$72K$87.2K$92.8K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Alaan?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Основатель в Alaan in United Arab Emirates составляет AED 340,854 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Alaan для позиции Основатель in United Arab Emirates составляет AED 243,887.

Другие ресурсы

