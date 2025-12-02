Компенсация Программный инженер in United States в ADP составляет от $93.3K за year для Associate Software Engineer до $243K за year для Principal Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $113K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ADP. Последнее обновление: 12/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Associate Software Engineer
$93.3K
$90.3K
$12
$3K
Software Engineer
$111K
$111K
$0
$115
Senior Software Engineer
$129K
$126K
$1.7K
$1.2K
Lead Software Engineer
$182K
$165K
$6.4K
$11.4K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В ADP RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)
33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)
33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (Infinity% за период)
