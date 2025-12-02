Каталог компаний
ADP
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Аналитик по кибербезопасности

  • Все зарплаты Аналитик по кибербезопасности

ADP Аналитик по кибербезопасности Зарплаты

Средняя общая компенсация Аналитик по кибербезопасности в ADP составляет от RON 87.5K до RON 127K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ADP. Последнее обновление: 12/2/2025

Средняя общая компенсация

$22.6K - $26.2K
Romania
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$19.9K$22.6K$26.2K$28.9K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 3 еще Аналитик по кибербезопасности заявок в ADP чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата


График вестинга

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В ADP RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (Infinity% за период)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Аналитик по кибербезопасности предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Аналитик по кибербезопасности в ADP составляет RON 127,028 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ADP для позиции Аналитик по кибербезопасности составляет RON 87,532.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в ADP не найдены

Похожие компании

  • Nuance Communications
  • Asure Software
  • NETSCOUT
  • LexisNexis
  • Concentrix
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/adp/salaries/security-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.