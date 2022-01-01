Справочник компаний
A123 Systems
Работаете здесь? Заявить о своей компании

A123 Systems Зарплаты

Диапазон зарплат A123 Systems варьируется от $29,850 в общей компенсации в год для Инженер-программист на нижнем конце до $149,250 для Специалист по данным на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. A123 Systems. Последнее обновление: 8/12/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Химический инженер
Median $125K
Специалист по данным
$149K
Инженер-программист
$29.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В A123 Systems Гранты акций/долей подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы взаимодействовать с сотрудниками различных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Посетить сейчас!

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в A123 Systems, — это Специалист по данным at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $149,250. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в A123 Systems, составляет $125,000.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для A123 Systems

Связанные компании

  • CME
  • HackerOne
  • PathAI
  • Smartronix
  • Egnyte
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы