7-Eleven Зарплаты

Зарплата 7-Eleven варьируется от $13,345 общей компенсации в год для Бухгалтер в нижнем диапазоне до $189,750 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников 7-Eleven. Последнее обновление: 9/7/2025

$160K

Инженер-программист
Software Engineer II $138K
Senior Software Engineer $157K

Фулстек-разработчик

Продуктовый менеджер
Median $178K
Аналитик данных
Median $90K

Менеджер по разработке ПО
Median $190K
Продуктовый дизайнер
Median $120K
Бухгалтер
$13.3K
Бизнес-аналитик
$86.4K
Оценщик страховых случаев
$99.5K
Обслуживание клиентов
$37.7K
Специалист по данным
$126K
Финансовый аналитик
$98.5K
Инженер-аппаратчик
$131K
Управление персоналом
$119K
ИТ-специалист
$32.2K
Маркетинг
$181K
Менеджер продуктового дизайна
$156K
Менеджер проектов
$39.6K
Продажи
$45K
Архитектор решений
$127K
Венчурный капиталист
$15.7K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в 7-Eleven — Менеджер по разработке ПО с годовой общей компенсацией $189,750. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в 7-Eleven составляет $119,400.

