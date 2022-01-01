10x Banking Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата 10x Banking варьируется от $112,746 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $317,800 для ИТ-специалист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников 10x Banking. Последнее обновление: 8/31/2025

$160K

Инженер-программист
Median $113K

Бэкенд-разработчик

ИТ-специалист
$318K
Продуктовый менеджер
$162K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Менеджер по разработке ПО
$123K
Архитектор решений
$198K
Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at 10x Banking is ИТ-специалист at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $317,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 10x Banking is $162,499.

Другие ресурсы