Analist Financiar Salariu în Indonesia

Care este salariul unui Analist Financiar în Indonesia?

Care este salariul minim al unui Analist Financiar în Indonesia?

Deși nu există un salariu minim pentru un Analist Financiar în Indonesia, compensația totală medie este de IDR 274,542,595.