Compensația pentru Inginer Software Backend in United States la Intuit variază de la $147K pe year pentru Software Engineer 1 la $550K pe year pentru Architect. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $265K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Intuit. Ultima actualizare: 11/12/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
Software Engineer 1
$147K
$122K
$14.9K
$9.6K
Software Engineer 2
$197K
$152K
$32.8K
$12.5K
Senior Software Engineer
$257K
$178K
$63.7K
$14.7K
Staff Software Engineer
$351K
$212K
$110K
$28.8K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Intuit, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)