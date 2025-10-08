A remuneração de Engenheiro de Software Backend in Russia na Yandex varia de RUB 1.98M por year para G14 a RUB 7.65M por year para G18. O pacote de remuneração in Russia mediano year totaliza RUB 3.62M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Yandex. Última atualização: 10/8/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
G14
RUB 1.98M
RUB 1.92M
RUB 20K
RUB 34.4K
G15
RUB 3.3M
RUB 2.91M
RUB 71.9K
RUB 308K
G16
RUB 4.36M
RUB 3.9M
RUB 140K
RUB 325K
G17
RUB 5.91M
RUB 4.97M
RUB 136K
RUB 797K
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Yandex, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.