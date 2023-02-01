Diretório de Empresas
Umba
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
Principais Insights
  • Contribua com algo único sobre a Umba que possa ser útil para outros (ex. dicas de entrevista, escolha de equipas, cultura única, etc).
    • Sobre

    Umba Box finds gorgeous and fun handmade goods from artists in the US and around the world, then mails them to our subscribers every month. This partnership helps artists to earn a living wage.

    umba.com
    Website
    2011
    Ano de Fundação
    90
    Nº de Funcionários
    $10M-$50M
    Receita Estimada
    Sede

    Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

    Subscrever ofertas verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

    Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

    Empregos em Destaque

      Nenhum emprego em destaque encontrado para Umba

    Empresas Relacionadas

    • Spotify
    • Google
    • Intuit
    • PayPal
    • Netflix
    • Ver todas as empresas ➜

    Outros Recursos