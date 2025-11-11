Diretório de Empresas
Tekion
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Cientista de Investigação

Tekion Cientista de Investigação Salários

O pacote de remuneração in India mediano de Cientista de Investigação na Tekion totaliza ₹3.76M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Tekion. Última atualização: 11/11/2025

Pacote Mediano
company icon
Tekion
Research Scientist
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹3.76M
Nível
L3
Base
₹3.26M
Stock (/yr)
₹509K
Bónus
₹0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Tekion?
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Tekion, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Cientista de Investigação na Tekion in India situa-se numa remuneração total anual de ₹3,764,213. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Tekion para a função de Cientista de Investigação in India é ₹3,751,243.

