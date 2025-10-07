A remuneração de Engenheiro de Redes in United States na Leidos varia de $74.6K por year para T1 a $99.1K por year para T2. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $75K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Leidos. Última atualização: 10/7/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
T1
$74.6K
$74.6K
$0
$0
T2
$99.1K
$98.7K
$0
$417
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***