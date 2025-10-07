A remuneração de Designer UX in United States na Cruise varia de $254K por year para L4 a $262K por year para L5. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $265K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Cruise. Última atualização: 10/7/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$254K
$164K
$48.4K
$42.3K
L5
$262K
$182K
$49.9K
$30.2K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Cruise, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.