YourMechanic
YourMechanic Engenheiro de Software Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Software in United States na YourMechanic varia de $96.8K a $140K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da YourMechanic. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$110K - $127K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$96.8K$110K$127K$140K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na YourMechanic?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na YourMechanic in United States é uma remuneração total anual de $140,420. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na YourMechanic para a função de Engenheiro de Software in United States é $96,760.

