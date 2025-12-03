Diretório de Empresas
Yext
  • Salários
  • Analista de Negócios

  • Todos os Salários de Analista de Negócios

Yext Analista de Negócios Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Analista de Negócios na Yext totaliza $92.5K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Yext. Última atualização: 12/3/2025

Pacote Mediano
company icon
Yext
Business Analyst
New York, NY
Total por ano
$92.5K
Nível
-
Salário base
$85K
Stock (/yr)
$7.5K
Bônus
$0
Anos na empresa
0 Anos
Anos de exp
1 Ano
Quais são os níveis de carreira na Yext?
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Yext, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Analista de Negócios ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista de Negócios na Yext in United States é uma remuneração total anual de $135,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Yext para a função de Analista de Negócios in United States é $92,500.

Outros Recursos

