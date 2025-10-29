Diretório de Empresas
Xoriant
Xoriant Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in India mediano de Engenheiro de Software na Xoriant totaliza ₹1.72M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Xoriant. Última atualização: 10/29/2025

Pacote Mediano
company icon
Xoriant
Software Engineer
Pune, MH, India
Total por ano
₹1.72M
Nível
L2
Salário base
₹1.72M
Stock (/yr)
₹0
Bônus
₹0
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Xoriant?
Últimos Salários Enviados
Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Xoriant in India é uma remuneração total anual de ₹3,421,889. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Xoriant para a função de Engenheiro de Software in India é ₹1,722,090.

