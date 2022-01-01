Wabtec Salários

O salário da Wabtec varia de $45,531 em remuneração total por ano para Tecnólogo da Informação (TI) na faixa mais baixa a $144,469 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Wabtec . Última atualização: 11/13/2025