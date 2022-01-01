Diretório de Empresas
Wabtec
Wabtec Salários

O salário da Wabtec varia de $45,531 em remuneração total por ano para Tecnólogo da Informação (TI) na faixa mais baixa a $144,469 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Wabtec. Última atualização: 11/13/2025

Engenheiro de Software
Median $105K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro Mecânico
Median $90.2K
Analista Financeiro
Median $123K

Gerente de Programa Técnico
Median $113K
Tecnólogo da Informação (TI)
$45.5K
Designer de Produto
$98.5K
Gerente de Projeto
$142K
Arquiteto de Soluções
$144K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Wabtec é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $144,469. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Wabtec é $109,000.

Outros Recursos