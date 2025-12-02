Diretório de Empresas
UserTesting
  • Salários
  • Designer de Produto

  • Todos os Salários de Designer de Produto

UserTesting Designer de Produto Salários

Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da UserTesting. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$68.4K - $80.5K
Canada
Faixa Comum
Faixa Possível
$63.8K$68.4K$80.5K$88.9K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na UserTesting?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Designer de Produto na UserTesting in Canada é uma remuneração total anual de CA$123,099. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na UserTesting para a função de Designer de Produto in Canada é CA$88,379.

