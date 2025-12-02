Diretório de Empresas
U.S Department of State
U.S Department of State Gerente de Operações de Negócio Salários

A remuneração total média de Gerente de Operações de Negócio na U.S Department of State varia de $126K a $176K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da U.S Department of State. Última atualização: 12/2/2025

$135K - $159K
$126K$135K$159K$176K
Quais são os níveis de carreira na U.S Department of State?

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Operações de Negócio na U.S Department of State é uma remuneração total anual de $175,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na U.S Department of State para a função de Gerente de Operações de Negócio é $126,000.

