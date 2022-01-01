upGrad Salários

O salário da upGrad varia de $11,000 em remuneração total por ano para Vendas na faixa mais baixa a $53,752 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da upGrad . Última atualização: 11/16/2025