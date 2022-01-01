Udemy Salários

O salário da Udemy varia de $48,676 em remuneração total por ano para Gerente de Produto na faixa mais baixa a $382,500 para Gerente de Propriedades na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Udemy . Última atualização: 9/20/2025