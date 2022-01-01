Diretório de Empresas
Udemy Salários

O salário da Udemy varia de $48,676 em remuneração total por ano para Gerente de Produto na faixa mais baixa a $382,500 para Gerente de Propriedades na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Udemy. Última atualização: 9/20/2025

$160K

Engenheiro de Software
IC1 $153K
IC2 $177K
IC3 $205K
IC4 $258K
IC5 $371K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
L3 $165K
L4 $237K
Marketing
Median $166K

Designer de Produto
Median $165K
Recrutador
Median $115K
Gerente de Engenharia de Software
Median $117K
Gerente de Operações de Negócio
$135K
Analista de Negócios
$255K
Atendimento ao Cliente
$275K
Gerente de Ciência de Dados
$72.1K
Operações de Marketing
$139K
Gerente de Produto
$48.7K
Gerente de Programa
$117K
Gerente de Projeto
$172K
Gerente de Propriedades
$383K
Vendas
$122K
Arquiteto de Soluções
$218K
Gerente de Programa Técnico
$147K
Capitalista de Risco
$291K
Perguntas Frequentes

