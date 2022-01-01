Diretório de Empresas
UBS
UBS Salários

O salário da UBS varia de $22,039 em remuneração total por ano para Gerente de Ciência de Dados na faixa mais baixa a $230,974 para Gerente de Programa na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da UBS. Última atualização: 9/4/2025

$160K

Engenheiro de Software
Employee $112K
Authorized Officer $124K
Associate Director $162K
Director $207K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Confiabilidade de Site

Desenvolvedor Quantitativo

Cientista de Dados
Employee $117K
Authorized Officer $120K
Associate Director $154K

Pesquisador Quantitativo

Banker de Investimentos
Analyst $136K
Associate Director $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analista Financeiro
Median $110K
Analista de Negócios
Median $110K
Gerente de Produto
Median $138K
Gerente de Engenharia de Software
Median $175K
Gerente de Operações de Negócio
Median $64.2K
Consultor de Gestão
Median $82.5K
Gerente de Projeto
Median $150K
Arquiteto de Soluções
Median $206K

Arquiteto de Dados

Cloud Security Architect

Tecnólogo da Informação (TI)
Median $106K
Gerente de Programa Técnico
Median $173K
Analista de Cibersegurança
Median $108K
Contador
$44.6K
Assistente Administrativo
$80.4K
Operações de Negócio
$109K
Desenvolvimento de Negócios
$76.3K
Chefe de Gabinete
$159K
Analista de Dados
$162K
Gerente de Ciência de Dados
$22K
Recursos Humanos
$164K
Jurídico
$159K
Designer de Produto
$143K
Gerente de Design de Produto
$28.3K
Gerente de Programa
$231K
Recrutador
$148K
Vendas
$159K
Recompensas Totais
$157K
Pesquisador de UX
$137K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na UBS é Gerente de Programa at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $230,974. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na UBS é $137,369.

