Diretório de Empresas
Trigent Software
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Trigent Software Salários

O salário da Trigent Software varia de $3,533 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $7,239 para Atendimento ao Cliente na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Trigent Software. Última atualização: 12/1/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Atendimento ao Cliente
$7.2K
Engenheiro de Software
$3.5K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Trigent Software é Atendimento ao Cliente at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $7,239. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Trigent Software é $5,386.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Trigent Software

Empresas Relacionadas

  • Square
  • Dropbox
  • Lyft
  • Amazon
  • Stripe
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/trigent-software/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.