A remuneração de Gerente de Produto in India na ThoughtWorks varia de ₹2.78M por year para Senior Product Manager a ₹7.17M por year para Principal Product Manager. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹3.46M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ThoughtWorks. Última atualização: 11/4/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
