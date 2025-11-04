Diretório de Empresas
ThoughtWorks
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Designer de Produto

  • Todos os Salários de Designer de Produto

ThoughtWorks Designer de Produto Salários

A remuneração de Designer de Produto in United States na ThoughtWorks totaliza $136K por year para Senior Product Designer. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $81.8K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ThoughtWorks. Última atualização: 11/4/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$136K
$136K
$0
$0
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 1 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na ThoughtWorks?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Designer de Produto ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

UX Designer

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Designer de Produto na ThoughtWorks in United States é uma remuneração total anual de $180,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ThoughtWorks para a função de Designer de Produto in United States é $120,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para ThoughtWorks

Empresas Relacionadas

  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • FactSet
  • Gartner
  • CSG
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos